台灣大學註冊組主任李宏森提醒，配合防疫，這次考試規定必須「全面配戴口罩」，大考中心會提供每位考生，用餐時每人每天可以領取一片防護罩。（鄧博仁攝）

109學年指考將在7月3日至5日舉行，今年共有4萬3700人報考。2日一早有位特殊考生先到試場熟悉自己的考試環境。台灣大學註冊組主任李宏森提醒，配合防疫，這次考試規定必須「全面配戴口罩」，大考中心會提供每位考生，用餐時每人每天可以領取一片防護罩。

大考中心提醒，配合防疫，這次考試規定必須「全面配戴口罩」，不配合就禁止進入，試場入場動線採「單一入口進場」，須提早半小時進場。

(中時 )