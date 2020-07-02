小熊隊年僅38歲的投手教練霍托維（Tommy Hottovy）一直保持健康的身體，不料他在上個月卻染上新冠肺炎，他自曝與病毒對抗的日子真的很痛苦，不僅連6天發高燒、體重短短時間內也掉了8公斤，甚至因為生病導致差點抑鬱症。幸好經過30天後終於成功讓檢測呈現陰性，但身體也造成無法轉變的傷害。

霍托維上周已隨球隊進行練習，不過在這之前他經歷了相當煎熬的日子，他接受芝加哥體育電台《670 The Score》的節目「Mully＆Haugh Show」訪問時透露，他對抗病毒的詳細過程，「前幾天是發燒和典型症狀，不過在第8到14天時，情況便更糟了，病毒進入我的肺，我確診了新冠肺炎，這讓我呼吸困難。」

霍托維連續6天發燒超過華氏100度(攝氏37.7度)，他到醫院接受呼吸治療，不過當天就回家了。霍托維不曉得自己是哪個環節出問題而染疫，他認為自己做到基本勤洗手等預防措施，因此他確診後相當自責，「我覺得對妻子和孩子造成傷害，過程中我經過奇怪的階段，有些抑鬱傾向，我在想我做錯什麼，才讓我的家人處於危險之中？」

「這病毒持續了30天，每到晚上總是更嚴重，從午夜到早上6點我根本睡不著，我清晨才能入睡一下，妻子總幫我備好食物和水。」慶幸的是，霍托維的家人都沒有染疫，短短時間內他體重掉了8公斤，還曾考慮過退出今年賽季，不過最後仍向球隊報到，「肺活量變差了，呼吸急促、心血管問題，我離正常還差得遠。」

小熊隊的投手也知道他染上肺炎，「他們和我一起經歷這病毒，多少讓他們有些沮喪，不過這更讓他們深知沒有人能倖免，同時一個人小小的失誤可能讓整個大聯盟受到影響。」霍托維認為大家該照顧好自己和彼此，互相監督才不會讓好不容易回來的棒球季因此脫序。

(中時 )