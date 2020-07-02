繼雄獅多名高階主管同步退休，昨也傳出五福要「瘦身」裁員2成。對此，交通部長林佳龍今日表示，紓困3.0已於6月底向政院報告，共約130多億元，7月底前會出爐。他保證，不會斷炊，可無縫接軌。

林佳龍表示，隨疫情發展，每個階段紓困都需要針對真正需要的業者來紓困，過去紓困1.0和紓困2.0也產生很大成效，並沒有所謂倒閉潮或失業潮，但現在國門還是管制，已展開規劃紓困3.0，來因應疫情可能延長到年底，對7、8、9月主要針對員工的薪資補貼，因為人才是觀光產最重要資產。

林佳龍說，過去旅行社都做出入境旅遊，現在國門管制，只能做國內旅遊，相關措施都是在輔導、引導轉到國旅，但對一些業者轉化還是很困難，因為規模相當大，此時還是會有員工薪資補貼，對象包括旅行業、旅宿業、導遊領隊、另外跟機場有關的產業，已跟幾家大旅行社了解、溝通中，有接受先前的補助，就要落實相關規定，政策上，紓困3.0一定會做，行政上，預算編列要由政院彙整後向立院提出，大家請放心。

林佳龍說，已在6月底向政院報告，立院臨時會期間將彙整預算書送出，交通部所屬有關紓困3.0預算有130多億元，如果以7月到9月這3個月來看，7月底之前若能完成預算程序，也可以以緩濟急，所以不會產生斷炊，可無縫接軌。

(中時 )