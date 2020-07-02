外交部昨宣布與非洲索馬利蘭互設代表處，但非建立邦交。對此，國民黨質疑，國民黨執政時期，並未將索馬利蘭當作拓展關係的優先對象，在該國設處實質效益可能很低，以該國未獲任何國家正式承認，蔡政府未能正式互設大使館，而是設代表處，顯有努力空間，而且未能以「中華民國」為名設處，原因仍待外交部解釋。對此，前國民黨立委孫大千點出外交部不敢對台灣人民說明清楚的四個問題！

國民黨昨指出，索馬利蘭在全世界並無邦交國，亦不為任何重要國際組織所承認。在無明顯中共壓力下，蔡政府仍未能以「中華民國」為名設處，箇中原因猶待外交部解釋，切勿以建立非正式關係所以不一定要用「中華民國代表處」，此種似是而非的理由含混帶過。且在索馬利蘭設立代表處後，國際空間極為有限的我國，會否因此受到索馬利亞及其親密友邦進一步的外交排擠，影響到未來國際空間的拓展，外交部需提出合理評估。

孫大千則在臉書諷刺表示，「中華民國」對民進黨來說，只是一張用過即丟的衛生紙。選前信誓旦旦的說中華民國一直放在心裡，得到了選票以後，中華民國就被拋諸腦後。他也提出外交部不敢對台灣人民說明清楚的四個問題：

第一，中國大陸和索馬利蘭沒有外交關係，何來北京政府的壓力？

第二， 台灣既然是索馬利蘭第一個互相承認的邦交國，為什麼不能夠用「中華民國」四個字？

第三，如果連面對一個全世界沒有其他國家承認的索馬利蘭，民進黨都不願意使用中華民國，還有什麼資格來擔任中華民國的官員呢？

第四，在這場「互設代表處」的宣傳大戲中，台灣人民究竟又付給了索馬利蘭多少納稅錢？

孫大千最後表示，看起來，一直處心積慮要消滅中華民國的，恐怕不是共產黨，而是民進黨。

(中時電子報)