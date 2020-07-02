殘忍影片曝光！苗栗公館一名網友發文控訴鄰居，趁他們外出私自闖入家中，將家中愛狗爆打成重傷。（影／翻攝苗栗新聞大小事）

人神共憤！苗栗公館一名網友分享日前發生在愛犬身上的不幸遭遇，陳姓男鄰居趁他外出時，帶鋤頭強行破壞大門擅自進入他的家中，影片可見陳男狠心拿著鋤頭的棍子追著小狗狗狂追猛打，把可愛小狗打成重傷。犯案過程被監視器全部拍下，警方訊後依法無故侵入他人住宅和違反動保法函送苗栗地檢署偵辦。網轟：「打狗根本人渣！」

簡姓狗主人昨(1日)在《苗栗新聞大小事》發文揭鄰居的惡行惡狀，內文提到此鄰居過去常喝酒後夜返住家，在住處大聲叫囂，更曾無故踹壞他家鐵門，但這次傷及他的愛狗他真的忍無可忍，求法律給他一個公道！還提及，家中的愛狗（皮卡丘）今11歲，十幾年來從未咬過鄰居，視力因白內障多少有些退化，陳男曾三番兩次在踹門嚇狗並朝牠吆喝，怎麼還會期待狗對他搖尾巴示好？

簡男趕回家後看見，家中愛狗在地上躺著，全身無力、臉上都是血。火速帶去動物醫院搶救，醫生診斷狗的左眼下方撕裂傷、左耳撕裂傷、頭頂、背部多處等外力造成之挫傷，呼吸急促，精神極度不安。

事後簡男也向警方報案並附上醫師診斷證明書，對陳男提告求償。陳男得知被告後一度想打電話來道歉，但簡姓狗主人認為沒有誠意，一切交由法律程序處理。苗栗警分局表示，陳姓男子稱自己曾被該狗追逐，因此喝了點酒持棍棒毆打狗，警方受理報案，訊後依據無故侵入他人住宅及違反動保法，將陳男函送苗栗地檢署偵辦。

(中時電子報)