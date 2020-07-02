財政部今（2）日公告新人事，因李慶華從賦稅署長升任常務次長，由台北國稅局長許慈美接任賦稅署長一職，而中區國稅局長宋秀玲則轉任台北國稅局長，並且由賦稅署副署長吳蓮英接替中區國稅局長一職。財政部在國稅局長、署長、次長職位中，共有八位女性、一位男性，可說是女力出頭天的代表。

若按照最新規劃，財政部三大次長之中，莊翠雲、李慶華兩人皆為女性，僅阮清華為男性，賦稅署長為許慈美且五區國稅局長包括台北國稅局長宋秀玲、北區國稅局長王?忠、中區國稅局長吳蓮英、南區國稅局長盧貞秀、高雄國稅局長蔡碧珍等統統皆為女性。

財政部官員透露，因財政部賦稅署體系一脈相連，必須有實際基層組長、賦稅署的政策規劃歷練，接著是從國稅局了解第一線基層稅務員且持續和民眾溝通，可以做到整體的民間應對、政府政策規劃，最後才回來賦稅署接任署長、次長等關鍵職位，八朵花都是一級戰將，絕對具備實務和政策觀念。

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