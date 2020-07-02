主要國家陸續針對疫情進行解封，經濟活動逐步回歸正軌，帶動需求緩步回升，反映在台經院追蹤的台灣製造業景氣上，5月製造業景氣信號值10.12分，是今年來的第二高，挺升幅度也較過去2個月顯著。

台灣經濟研究院今（2）日發布5月整體製造業景氣概況，製造業景氣燈號續為代表景氣衰退的藍燈，是今年來的第4顆藍燈，惟經過3、4月的景氣低迷盤旋，5月製造業景氣信號值10.12分已向黃藍燈下緣的10.5靠近，顯示製造業景氣持續逐步好轉。

台經院指出，隨著各主要國家陸續解封，經濟活動逐步回歸正軌，帶動需求緩步回升，不過有鑑於全球公衛危機尚未完全平息，疫情仍有再次爆發的風險，經濟重啟之路崎嶇不平。

反觀國內方面，出口為重的製造業，受制於全球疫情而實質經濟數據並未明顯改善，傳統產業的生產表現與市場需求仍顯疲弱，然而受惠於台灣防疫管制措施逐步解除，民眾消費意願增加，使得製造業廠商對景氣看法轉趨樂觀，有助於拉抬經營環境面指標表現。

(工商 )