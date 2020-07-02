代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，6月分數今（2）日出爐。單月來到33.7分，較5月（33.2）增加0.5分，分數連四個月上揚，且分數續創今年以來新高，對應燈號連續2個月站穩黃藍燈，意味著近期新建案市場表現穩健。

在住展風向球六大構成項目中，預售屋推案量、廣告批數、議價率等三分數上揚，成屋供給量分數下滑、來人組數與成交組數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年來房市逐漸脫離疫情陰霾，沉浸在資金氾濫的盛宴當中，「賣方市場」的趨勢更為明顯，大賣的建案賣得莫名其妙，漲價的建案也漲得不知所謂，恐怕連房地產業者也對這突如其來的行情感到受寵若驚。

何世昌指出，從疫情爆發到現在，國內房市產市場可以說是「幸福來得太突然」。縱使就業市場持續惡化，經濟成長率預測值也屢遭調降，但目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，房價與市況完全與基本面背離。原因無他，就是「錢太多」。至於這種好日子還能過多久？一切全看政策的走向了。

(工商 )