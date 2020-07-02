大同（2371）自今（2）日起打列為變更交易方法，即打入全額交割股，1日股價提前反應跌停，但今日一早股價反而以平盤開出，一早最高還來到19.2元，隨後多在平盤下小跌游走，意外並未出現大跌或跌停。

大同1日股價跌停，雖有8,588張跌停賣單高掛，不過，成交量仍有7,131張，顯示股價打至跌停仍有買盤進駐，同時，外資逢低買超2,783張。

今日大同股價最低在18.65元、小跌0.15元，至上午10點半止，成交量超過4,700張。

(工商 )