大同打入全額交割股 意外未大跌 11:002020/07/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大同（2371）自今（2）日起打列為變更交易方法，即打入全額交割股，1日股價提前反應跌停，但今日一早股價反而以平盤開出，一早最高還來到19.2元，隨後多在平盤下小跌游走，意外並未出現大跌或跌停。 大同1日股價跌停，雖有8,588張跌停賣單高掛，不過，成交量仍有7,131張，顯示股價打至跌停仍有買盤進駐，同時，外資逢低買超2,783張。 今日大同股價最低在18.65元、小跌0.15元，至上午10點半止，成交量超過4,700張。 (工商 ) #大同 #股價 #全額交割股 #小跌 #跌停 也許您會感興趣 財經熱門新聞 疫情狂燒！川普對北京驚爆1句 遭陸狠嗆 - 財經 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 - 財經 華為慘遭祭旗…陸半導體掰了老美！ 日企驚爆大啖肥單 - 財經 卡神一席話撼動30歲月光族！月薪3萬也能月領2萬退休金 - 財經 恐怖數據！新冠全球旅遊損失近百兆 怎麼算都是這國最慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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