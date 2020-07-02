大同今（2）日起變更交易方式，打入全額交割股，小跌0.05元而以18.9元開出。大同公司派與市場派兩路人馬持續交鋒，法律戰正要開打。市場派主軸是是政府公權力介入，裁定大同6月30日股東會無效，重新召開股東臨時會，全面改選董事及獨董，取得大同經營權。大同可能會以政府行政怠惰，未能在股東會前查清楚是否有中資介入大同經營權，作為抗辯。

大同6月30日股東會，大同董事長林郭文艷為手的公司派，首開引用企業併購法第27條，沒收市場派、疑似中資及公開徵求委託書等持股53.32％表決權及投票權的先例，讓市場派無緣投票參與董事及獨董投票，進而拿下大同經營權。

市場人士分析，證交所宣布大同今日起打入全額交割股的懲罰措施，看似處罰大同，但林郭文艷、大同大學、大同中學及大同職工福利委員會信託大同持股專戶等公司派，鮮少在市場買賣大同股票，並無影響。但三圓建設董事長王光祥曾多次對外說明，他旗下三雅、羅得及競殿三家投資公司持有大同股票，每股平均成本23～24元，部分資金是貸款而來，大同打入全額交割股，反而將增加市場派資金壓力。市場派成為雙輸的悲情苦主。

據熟悉內情人士表示，市場派最近動作頻頻，希望經濟部、金管會逕自宣布大同股東會無效，重新召開股東臨時會，全面改選董事及讀董的翻盤機會，早在大同公司派與律師團意料之中。

據指出，大同將今年股東會全面董事及獨董改選升高為國安問題，四月底大同法務長趙安親自將檢舉資料交付給國安局官員，其中除列出涉嫌違法中資帳戶、持股比例，還附上王光祥向上海龍峰企業負責人任國龍借款資料。五月間也透過立委向時任金管會主委顧立雄質詢，要求徹查大同是否有中資透過人頭介入大同經營權。

五月間，也向台北地方法院提告，將提告範圍，從原先群益金鼎證券受託保管群益（香港）客戶託管投資專戶及匯豐銀託管匯豐金融證券等四個新增帳戶，擴大為中國信託銀行（香港）及國泰證券（香港）等八個戶頭疑似陸資，總計持有大同股份從18％擴大為20.55％。

國安局及金管會不願意介入公司經營權爭奪戰，並未在大同股東會前給答案，是種下大同公司派在股東會上逕自沒收市場派等表決權及投票權的禍因。

不過這些早在大同公司派預料之中，大同委任律師賴中強等律師團在大同召開重訊記者會上陳述，王光祥羅得、競殿、三雅三家投資公司，2018年根據「企業併購法」第27條申報，申報書裡面勾選持股理由的是「無併購目的」。並援引北檢起訴書中記載台商鄭文逸像任國龍借錢買大同股票，鄭文逸是任國龍進入台灣的引路人，進而擴大解釋為依據兩岸關係條例，借款長達一年視同投資。

大同主張，大同從事太陽能電廠等經營項目又是禁止中資投資項目，大同承攬國防部、戶政及移民署等資訊安全系統，將大同經營權之爭，升級為國安問題。

市場人士表示，金管會、經濟部如果裁定大同股東會無效，大同可能會主張金管會事先不作為，並未清查大同是否有中資介入經營權作為答辯，甚至將問題推演成蔡政府打中資是玩假球，護航蔡英文表哥王光祥搶大同經營權，屆時大同沒收市場派表決權及投票權，不再是大同公司治理問題，將演變成蔡政府的政治風暴。

(工商 )