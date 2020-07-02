全球新冠肺炎疫情難止讓下半年電子產業旺季變數不少，不過台達電(2308)預估，第3季整體營運還是會優於第2季，今天除息首日股價開低走高，緩步填息。

美國等地區新冠肺炎疫情持續延燒，各國陸續解封後爆發二度疫情疑慮攀升，讓電子產業第3季傳統旺季增添不少變數，各大電子廠商對第3季看法不一，光寶科(2301)執行長陳廣中認為今年第3季傳統旺季確定不旺，台達電及穩懋(3105)則認為，第3季還是會比第2季好。

台達電董事長海英俊表示，全球疫情確診人數持續增加，而各國開始陸續解封，是否造成第二波感染是未知數，加上美國種族問題及中美關係緊張等，今年下半年變數多，實在難以預測，不過目前看起來，第3季整體營運還是優於第2季，面對疫情、中美貿易戰的難預測性，台達電將以分散市場和生產基地來因應，待印度廠完工投產後，中國生產比重將由目前的60%到70%往下降低。

今年第1季因疫情導致大陸廠區延後復工，且逢過年工作天數減少，台達第1季業績表現不如預期，不過，疫情因素帶動伺服器、筆電、IA有急單，台達4月及5月合併營收攀升至468.81億元，擺脫第1季谷底，台達表示，第2季營運符合計畫。

在5G方面，海英俊表示，台達電在5G不會缺席，其中基地台用的通訊電源，台達電市占率領先全球，除5G基地台用電源之外，台達電也會投入如：天線等5G基地台的加值設備。

台達去年中完成收購泰達電，目前中國產能約佔70%，泰達約佔逾20%，興建中的印度新廠受到疫情延遲至6月復工，根據台達電規畫，印度廠以供應印度市場為主，產品則是以IA自動化、通訊電源及不斷電系統為主。

台達今天除息，每股配息5元，早盤股價開低，一度呈現貼息，所幸盤中股價緩步走高，最高上漲3元，填息幅度約60%。

(時報資訊)