耕興(6146)6元現金股息今天除息，挾著5G正式啟動，對檢測需求大增，開盤後隨即填息，盤中更大漲5.7％，若還原息值，最高價已經平今年6月24日255.5元的史上最高價。

耕興今年營收從2月起一路加溫，5月來到3億元，創下單月歷史新高，累計前5月營收13.17億元，年增近10％。2019年耕興5G手機檢測款數12到13款，預計今年超過40款，甚至上看50到60款，第1到3季檢測量呈現季季增加，且5G手機測試單價為4G手機1.5～2.5倍，法人估計第2季營收將年增達10％，每股盈餘挑戰2元。

耕興手機5G FR1(5G NR，sub6以下)主要為大陸手機品牌廠商，雖然美國對華為祭出禁令，但訂單並沒有取消情況，而FR1的手機接單款數占整體80％，研調機構預計大陸5G手機滲透率將從2020年32％至2021年提升至67％，對耕興下半年到明年帶來強勁動能，法人預期今年獲利有望挑戰一個股本，創下新高。

(時報資訊)