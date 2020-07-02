聯準會主席6月表示，疫情延緩景氣復甦步伐，重申將維持寬鬆貨幣政策，預計至2022年保持0~0.25%的利率不變。在超低利率時代及市場混沌未明之際，投資該何去何從？國泰投信表示，當前低利環境使高息股更吸睛，尤其台股股利率逾4%居全球之冠，目前進入除息旺季，籌碼面也看到外資近月來周周買超台股，加上季線仍呈上揚趨勢，台股後市相對國際股市更可偏多看待，建議投資人跟著外資腳步，資產配置納入或拉高高息股投資比重。

上個月聯準會召開利率決策會議，宣布未來2年將維持趨近零利率，同時將繼續增加債券持有量，以保持信貸流動，目標是計畫每月購買800億美元的美國公債及400億美元的房貸抵押證券(MBS)。

根據資料顯示，自3/23聯準會祭出無限量QE以來(截至6/24)，累計3個月，聯準會資產負債表增加近3兆美元，來到7.08兆美元水準，在資金流動充沛及超低利率環境下，高股息投資預期將不斷吸引投資目光，熱潮可望延燒。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正表示，高息低波股的特性是這類公司多半具強大競爭力，不僅吸引長線資金進駐，存股族、退休族等偏好穩健收益的投資人也青睞這類股票，故股價下跌後反倒吸引買盤逢低承接，連帶使其股價波動相對低。

此外，因高息股籌碼穩定，當股市處在劇烈震盪期間，高息低波股多能在市場上漲時跟漲，市場下跌時顯示抗跌力，讓投資人安心長抱，透過時間複利效果累積資產。

7月1日起熱烈開募的國泰台灣高股息基金，集高股息與低波動股票於一身，且採月月配息、半年加碼配的雙重機制，在大波動年代為投資人創造穩健現金流。

(時報資訊)