4年前(2016年)7月1日清晨，高雄左營區民眾在清晨，突然被一聲「碰」的巨響，接著是刺耳的噴射聲嚇壞，只見天空上出現一道長煙，當時不少人外出查看，都不知道發生何事?直到媒體報導，停泊在左營軍港內的金江艦誤射從未曝光過，有「航母殺手」之稱的雄風三型飛彈並擊毀漁船造成3人傷亡後，才揭開雄三飛彈神秘面紗，引起全球震撼。

4年前發射巨響震撼高雄，海軍4年前誤射雄三飛彈揭開神秘面紗。(翻攝自爆料公社)

今天《臉書爆料公社》有民眾將4年前家中監視器拍下的雄三飛彈發射瞬間，巨響將民眾嚇出家門的影面再度回顧，雄三飛彈衝壓引擎的巨響，確實相當驚嚇震撼。

雄三飛彈過去十餘年來都未正式曝光，別說是在國人面前試射，始終掩蓋神秘面紗。雖然外界都將其冠上「航母殺手」 稱號，但是真有此能力?抑或是否吹牛皮?外界根本無法證實。

2016年7月1日上午8時15分，停泊在左營軍港內的海軍金江艦實施甲級操演前，事先檢查飛彈系統，因人員疏失，不慎誤射雄三超音速反艦飛彈，從左營軍港發射後，約2分鐘飛抵澎湖東吉島附近，貫穿高雄籍漁船「翔利昇號」，造成1死3傷。

飛彈誤射驚動府院及軍方，雖未跨越海峽中線，當時大陸國台辦主任張志軍在誤射事件後8小時發表談話，他說，兩岸現無九二共識政治基 礎，飛彈誤射是非常嚴重的事情，台灣必須有負責任的說法。

而當時的國防部長馮世寬在第一時間得知飛彈誤射後，立即指示副參謀總長柯文安中將進駐國防部應變中心，並由副參謀總長王信龍中將進駐衡山指揮所全程掌握及應變；參謀總長嚴德發上將則率領專案小組南下調查肇因。

同時，國防部向在洛杉磯訪問的蔡英文總統匯報此一誤射事件，蔡英文在美西30日晚間透過保密通訊，召開臨時國安高層會議，聽取在 國內的國安會副祕書長陳俊麟提出報告。

萬幸的是，對岸並未調動軍艦飛機，未因此升高戰備。蔡英文指示， 以最快速度查明真相，並徹底檢討。

海軍在誤射後，立即派遣S-70C直升機，沿著雄三飛行路徑抵達飛 彈假想目標位置點、距離左營港40海里海域搜尋，同時加派飛彈快艇 、諾克斯級艦及錦江艦等6艘軍艦，進行大面積搜尋。

被擊中的「翔利昇號」在9點13分向海巡署求救，海巡艦艇10點15 分趕抵失事外海，接駁3名傷者上船，將「翔利昇號」拖回，在下午 2時許返抵台南興達港。海軍調查後船中位置有貫穿現象，研判是雄三飛彈所致。

海軍事後道歉並公布誤射肇因表示，甲級操演原訂昨天上午10時，為上級檢驗船艦戰備能量，事前有系統連線測試，但過程中，操作手及相關 人員未按既定程序執行，才會誤觸飛彈。

海軍也強調，若按平時正常程序，飛彈射擊前會事先公告，在安全 、清淨的狀況下才會執行實射，因本次屬於誤射，飛彈在目標區域搜 尋標的，剛好「翔利昇號」在假定位置上，才不幸誤擊。而雄三等飛 彈有「延遲引信」機制設計，擊中目標尚待一定時間將在內部引爆， 以致造成更大損傷，但漁船的外殼輕、薄，因此在高音速之下被貫穿 是合理的。

透過這起震驚兩岸的誤射事件，雄三飛彈鈽彈正式曝光，其擊毀性能與威力也震撼全球。

(中時電子報)