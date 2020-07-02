三倍券於昨(1)日開放預購，有不少民眾選擇到超商預購。但因為流量瞬間湧入，導致機台傳出當機的情形，一名網友表示，一走進超商除了人潮外，更吸精的是機台上的兩包綠色乖乖，讓他直呼：「店員好專業！」

網友在網路平台《Dcard》發文，一進超商便看見兩包放在機台上的綠色乖乖，此舉意味者希望機台能夠乖乖運作，不再當機。此文一發便引起熱議，網友紛紛回應，「這文化即便是台積電也會做，而且一定要綠色，紅色會當機」、「這文化在科技業或是我們實驗室常見，但是第一次看到711也這麼做」、「電腦其實也會擺乖乖」、「要讓機器乖乖啊，看起來很迷信，但真的有用，超扯」。

綠色乖乖被認為有穩定機器的功用，許多公司行號也會利用此方法讓機台順利運作，至於為何只能放綠色的，有網友表示，「綠色就是綠燈啊，生產線上都有，綠色正常燈號，紅色異常燈號」。更有網友在底下貼心留言附上可預購日期，呼籲讓機台休息，可以分散人流去預購。

(中時電子報)