韓國瑜遭罷免後，前市府團隊6月11日正式畢業，前副市長葉匡時當天臉書就顯示「離開高雄市政府的工作」，而簡介欄也出現「無業遊民」。不少支持者對於前市府團隊離開相當不捨，昨（1）日葉匡時在臉書分享最新動態。

6月11日卸下高雄市副市長身分後，馬上在臉書更新個人簡介，自嘲「開始在無業遊民的新工作」，網友也紛紛留言表達不捨，「葉副市長，期待再相會」「高雄你們團隊做的很棒，果菜市場旁邊做的很美，也沒有臭水溝」「終於暫時有屬於自己的時間」「謝謝您和市長及市府團隊，為高雄䀆心盡力！是我們沒有福氣」。

許久未發文的葉匡時，昨日PO文分享去參加台泥和平廠及和平港，指出台泥在循環經濟的成就及和平村社區發展的貢獻，卓然有成，非常佩服，台泥DAKA市集創造很多在地就業機會，提醒大家如經過和平，勿忘到DAKA打卡。

從台北到和平港必經過蘇花改，葉匡時提到，蘇花改是他在交通部次長任內時，在毛治國部長的政策決定下核定並啟動的計畫，當時花了很多時間與環保團體溝通，總算能讓計劃順利通過執行，今年初蘇花改才得以全線通車。第一次體驗蘇花改，葉匡時觸良多，很高興花蓮人終於有一條安全回家的道路。

（圖／摘自葉匡時臉書）

(中時電子報)