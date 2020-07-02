為因應新的時代趨勢，更貼近年輕世代的需求，國民黨智庫國家政策研究基金會明天將新成立「趨勢暨數據分析中心」及「產業暨新創研究中心」，由基金會董事長江啟臣、副董事長連勝文及執行長周守訓，將共同主持揭牌儀式，隨即舉辦「後COVID-19時代產暨新創轉型策略研討會」，邀YouTube創辦人陳士駿等人演講，展開一系列與社會對話、與年輕世代共同探索未來開創新機的活動。

國民黨智庫6月改組，以原「策略研究組」改設的「趨勢暨數據分析中心」由周守訓擔任召集人，負責跨組輿情討論、社群風向分析，與民調相輔相成，結論作為黨中央及立院黨團建議。

新設的「產業暨新創研究中心」，召集人簡榮宗是礦工家庭出身，曾與前立委黃國昌在同一律師所任職，去年初以「台灣創新法律協會」創會理事長身分參加新北市立委第12選區黨內初選，雖獲連勝文力挺仍敗給前立委李永萍，坦然退選。連勝文日前控告媒體誣指他為江啟臣輔選送紅酒禮盒，委任律師即是簡榮宗。

智庫發言人黃心華說，明天上午10時兩大中心揭牌後，下午就由智庫、青年發展基金會、兩岸暨跨境創新創業交流協會，在交通部集思國際會議中心舉辦「後COVID-19時代產暨新創轉型策略研討會」，邀 YouTube創辦人陳士駿、亞洲最大創業加速器AppWorks之初創投創辦人、現任台灣大哥大總經理林之晨以及奧丁丁集團創辦人王俊凱參與，分享後疫情時代，創業的生態、機會與轉型。

他說，三大天王同時登場，堪稱是今年新創圈的年度盛事，因此報名消息一出，立刻秒殺。由於研討會早已額滿，為服務廣大沒有報上名的民眾，明天下午將進行現場直播，讓更多人可以參與這場盛會。

黃心華說，研討會從下午1時10分進行到5時，分為「專題演講」和「對話沙龍」兩大部份。第一場專題演講由陳士駿主講，題目是：「我的台灣創業路程－比較矽谷與台灣創業生態」，引言人青年發展基金會董事長連勝文將親自擔任陳士駿的翻譯，這也是連勝文為大型研討會擔任翻譯工作的初登場；第二場演講由華聯國際公司董事長、前國民黨立委謝國樑擔任引言人，林之晨主講「後疫情時代創業者的機會與挑戰」；第三場演講由新創界明星級人物的TEDxTaipei共同創辦人、前國民黨立委許毓仁擔任引言人，王俊凱主講「疫情過後新創經營者的機會與轉型方向」。

專題演講後立即舉行對話沙龍。由智庫執行長周守訓、智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗與立委吳怡玎、洪孟楷、林奕華、鄭正鈐及許毓仁等多人，就「產業暨新創轉型策略」，進行深度對話。

(中時 )