衝超商預購三倍券！男插健保卡傻住：被政府排擠了？（圖／翻攝自PTT）

超商昨天開放預購三倍券，除了傳出機台當機外，另有網友表示，健保卡一插下去，竟顯示「該證號不具領券資格，請聯絡客服」，讓原PO忍不住發文詢問，邊緣到連領三倍券都被政府排擠了？引發網友討論。

有網友在PTT上發文分享，下班想說順路去超商預定三倍券，順便賺個50元的購物金，沒想到，健保卡一插下去，機台畫面直接顯示，「該證號不具領券資格，詳情請洽1988客服中心」。

原PO無奈之下，只能先打電話，而客服確認他不是「外籍人士」後就說，少部分的人有遇到這個情況，可能是系統的問題，過幾天會排除。讓原PO傻眼心想，全家50元購物金的名額才8萬，幾天後應該就額滿了吧？有沒有邊緣到連領三倍券，還被政府排擠的八卦？

貼文曝光後，許多網友笑翻直呼，「邊緣人幫QQ」、「 官方認證二等公民」、「政府認證的真邊緣人 」、「台灣價值不夠」、「政府認證不是台灣人」，但也有網友表示，新系統上路多少會有狀況啦！

(中時電子報)