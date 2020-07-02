綠營1日指國民黨高雄巿長補選參選人李眉蓁曾跟韓國瑜飛港澳，還進了中聯辦，但李眉蓁隨後說明，她沒進中聯辦。民進黨團2日改口，事實的部分不去爭執，重點是政治主張，李眉蓁應該在1天之內，譴責大陸對於香港的暴行。

高雄巿議會民進黨議員何權峰、高閔琳等人1日指李眉蓁曾跟著韓國瑜去中聯辦，還質疑她說要延續韓國瑜香港村的政策天馬行空，是韓國瑜2.0。但李眉蓁反駁，她去的是深圳、沒進中聯辦，李陣營也反批，民進黨又開始抹紅。

民進黨團幹事長陳致中2日回應，事實的部分沒有什麼好爭執，但要強調的是，國民黨從上到下，韓國瑜、國民黨議員當時的態度，其實是不太重視也不關心香港，也從來沒有真的疾言厲色，大聲的譴責過中國對於香港的暴行。

民進黨團書記長林智鴻說，這是一個心態問題、態度問題，一個政治主張的問題，到現在其實還看不到李眉蓁針對中共的暴政惡行，有任何的譴責，李眉蓁應該在1天之內清楚表態、嚴厲譴責，才是一個巿長參選人應有的態度。

(中時 )