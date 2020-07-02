美國眾院周三一致通過針對香港國安法的制裁議案「香港自治法案」（Hong Kong Autonomy Act），以懲罰北京實施還不到24小時的香港國安法。
據美國之音與路透報導，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中說，香港國安法違背了中方所承諾的「一國兩制」，美國譴責這「危險的」法律。她罕見出席了眾議院外交事務委員會聽證會，直批實施香港國安法，表明「一國兩制已死」。「該法是對香港人殘酷而全面的鎮壓，」她說，「旨在摧毀他們獲得承諾的自由。」
不過，這項法案仍需要經過參議院投票通過，再由總統川普簽署才能生效﹐而參院最快可望2日投票表決。而眾院一致通過「香港自治法案」﹐反映出華府對終結香港自治的國安法憂心忡忡。
事實上，據《政治》（POLITICO）新聞網1日報導，參院先前已通過1項幾乎同樣的措施，以懲罰推動香港國安法的個人﹐銀行和其他實體。
而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說，華府將繼續執行川普的指令，以結束香港的特殊地位。如今華府除了停止國防出口外，也限制香港獲取高科技產品。
(中時電子報)
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