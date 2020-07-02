6年前海巡署王姓士官長為了查緝私菸，擅自在陳姓男子車內裝設GPS衛星定位器，王男被依妨害祕密罪判處拘役50天、緩刑2年定讞，檢察總長為他提非常上訴，主張他並非無故而是為了偵查，但最高法院第2次駁回，去年10月總長提非常上訴也被駁回。

非常上訴理由認為，GPS蒐證他人行車之活動是「公開的活動」，並非刑法處罰的「非公開活動」，況且本案被告用GPS蒐證並非「無故」，是任意偵查並非強制偵查，沒有違法。

但最高法院認為，總長提的非常上訴意旨，引據學理之見解及外國司法實務運作情形、與本件案例不同的判決等資料，指摘原確定判決違背法令，但這與提起非常上訴必須以確定判決顯然違背法令的前提要件不同，因不合法定程式判決駁回。

王男因另案查獲蕭姓男子駕駛車身印有某公司字樣的貨車載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私情形，他在2014年6月28日晚間8點，擅自將一台GPS衛星定位追蹤器裝設在該公司名下、當時由陳姓男子使用的貨車下方底盤。

王男以此方式，竊錄該貨車所在位置及地址、停留時間與行蹤等資訊，直至7天後王男取回追蹤器時，被陳男察覺報警逮捕，陳提告後，檢方作成不起訴處分確定，陳男聲請交付審判，高雄地院裁准、視同起訴。

王男辯稱是為了取締私煙而鎖定該公司，裝設時並不知道貨車是誰在使用，並無妨害秘密犯意，且他所屬的單位因人力有限，只能以GPS衛星定位器代替人力跟監，他的用意在偵查犯罪，並非「無故」而是有正當理由，不構成妨害秘密罪。

高雄地方院認為，王身為執法人員，未能遵守正當法律程序要求，竟以裝設GPS衛星定位器手段竊錄他人非公開活動，侵害他人隱私將王男判處拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。案經上訴，高雄高分院認定王具公務員身分，加重改判拘役50天，可易科罰金及緩刑2年。

妨害祕密罪屬二審定讞案件，但因王是公務員適用加重本刑一半規定，讓本案例外可上訴，檢察官認為法院判處王男有罪有失公允，也向最高法院提上訴，最高法院認為王的行為侵害憲法對人民隱私權保障，駁回上訴確定。

(中時 )