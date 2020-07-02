支援 5G 的新 iPhone 預計在今年下半年亮相，對於不少人來說，現在可能就已開始準備存錢，計畫要在第一時間入手。然而先前曾經指出 iPhone 12 系列(暫定名稱)可能不會具備 120Hz 螢幕更新率的研究分析機構，再度談及了同一個議題，且維持了他們原先們的看法！恐怕會讓不少人感到失望。
顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young 在 5 月中旬曾指出，iPhone 12 系列不會支援 120Hz 螢幕更新率。然而，在那之後有不少相關傳聞，仍舊認為蘋果會在高階新機中納入這項技術。因此 Ross Young 公布今年內有望支援 120Hz 螢幕更新率的手機列表中，也曾經將高階的兩款 iPhone 12 Pro 手機列在其中。但稍早前他更新 Twitter 指出，他們的聯絡人沒有一位認為 iPhone 12 Pro 系列將會支援 120Hz 螢幕更新率，並認為這項特性預計在 2021 年才會搭載，因此調整了他目前收集到傳聞會支援 120Hz 螢幕更新率的手機清單。
目前一般來說，若沒有特別強調，手機螢幕都支援 60Hz 螢幕更新率。提高螢幕更新率(例如到 90Hz、120Hz)，能夠讓螢幕顯示更為滑順，在觀看高速動態影片、遊戲內容時，都會更為流暢。操控手機時，也能感受到螢幕的響應速度更快。但是對於手機電力的消耗也將更大。因此過往這樣的技術大多只出現在強調遊戲性能的遊戲手機(或稱電競手機中)，且大多會搭配一顆大電池，並加強散熱以維持效能。
至於 DSCC 方面為何認為蘋果 iPhone 12 Pro 系列不支援 120Hz 螢幕更新率，Ross Young 先前是認為蘋果還沒有搞定如何在手機上使用 LTPO(低溫多晶矽氧化物)顯示技術。蘋果事實上已經在 Apple Watch Series 5 當中採用了 LTPO 技術，這項技術能在 1Hz ~ 60 Hz 之間進行調整，對於節能來說至關重要，因此 Apple Watch Series 5 藉此實現了螢幕常亮的功能。而蘋果也在 2018 年 10 月推出的第三代 iPad Pro 當中推出可以自動根據顯示內容調整螢幕更新率的 ProMotion 技術，最高可支援至 120Hz。而今年蘋果若無法將 120Hz 帶到 iPhone 12 Pro 系列中，很可能是由於對電池續航力帶來的挑戰未完美克服，也有可能是相關產業鏈並未完全準備好的緣故。
蘋果 iPhone 12 系列預計會在 2020 年下半年亮相，但是如今能否按照往例在秋季發表，以及發表會會隔多久才上市，當前都仍存有許多變數，各方的傳聞也未見一致性。其中，針對 iPhone 12 即將支援的 5G 技術，也沒有統一說法。到底會不會支援 mmWave 頻段，目前仍很難確認。而先前天風國際分析師郭明錤曾表示，為了降低成本，今年 iPhone 12 系列將不會搭送 EarPods 耳機以及充電器(會有充電線)，這一點不知會否引起業界仿效，又能讓 iPhone 12 系列呈現多甜蜜的價格，都待時間來證明。
(科技)
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