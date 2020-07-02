香港國安法引發全球側目，蔡英文總統今天表示，在密切關注香港局勢的同時，今天也是陳文成事件39年的日子。台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。盼望我們對轉型正義的努力，也能給香港些許鼓勵。

蔡英文在臉書指出，今天是7月2日，在密切關注香港局勢的同時，我想跟大家說，今天也是陳文成事件 39年的日子。我們不會忘記，當年在威權統治時期，台灣的年輕人，也曾經莫名的被逮捕、被關押，甚至失去了生命。而如今，我們試圖在時間洪流中，努力找回真相。

她說，透過「政治檔案條例」施行後徵集的新證據，以及法醫重新檢視鑑定報告，日前 促進轉型正義委員會 完成並公布了「陳文成案調查報告」。報告指出，當年陳文成博士及親友，在案發前後都遭到情治機關嚴密監控，案發後威權統治當局更阻礙了家屬對真相的追查。

根據鑑定結果，陳文成博士死於他殺的可能性，明顯高於自殺或意外死亡。至今也沒有證據能證明，1981年7月2日晚上，陳文成博士被警總帶走後，有脫離警總的支配。

調查有所進展，真相仍待持續挖掘。蔡英文表示，促轉會已經在5月底延長運作一年，將會持續清查檔案、還原威權統治時期政府不當監控、鎮壓人民的歷史真相。透過這些過程，「我期許民主自由的台灣，將能記住過去的錯誤，不讓悲劇重演」。

她也認為，台灣的過去式，不該是香港的現在式和未來式。「盼望我們對轉型正義的努力，能稍稍撫慰家屬，也能給香港等待自由之光的朋友們些許鼓勵」。

(中時 )