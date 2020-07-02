全球新冠肺炎疫情仍持續發燒，所有例行性的國際商務交流與會展都被迫中斷，針對當前不利的國際交流環境，台北市電腦公會自7月1日啟動國內首個虛實整合的國際性會展活動「2020智慧城市線上展Smart City Online」，並於線上舉辦多場大規模的智慧城市首長高峰會議、系統整合商大會、永續城市論壇、全球電信商智慧城市大會，且全面廣納智慧科技應用廠商的方案，串聯及媒合智慧城市解決方案的上下游生態系，讓智慧城市各種方案能夠持續在國際市場拓展。

台北市電腦公會指出，因為新冠疫情持續延燒，原本從3月延至7月的2020智慧城市展實體展已確定無法舉辦，所有的展示及論壇、研討會及商機媒合會等全數轉為線上活動，展期自7月1日至12月31日，為期半年。

依據所有活動性質歸類，概分為6、7兩個月為智慧防疫月，8月為國際城市交流月，9月5G智慧城市月，10月為AI與新創月等，預計將有超過45場次的國際交流活動於線上辦理。

智慧城市展策展團隊表示，在Smart City Online啟動前，已與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會進行兩場有關台灣運用智慧科技防疫的經驗分享國際論壇，全程以英文進行，就有來自東南亞地區與歐美等地百位以上的醫院決策者在線上觀看。

未來半年還會陸續推出「AI在數位城市的技術發展與應用創新」、「智慧醫院院長大會」、另外還有多場次、大規模的「智慧城市首長高峰會」、「永續城市論壇」與「全球電信商智慧城市大會」、「台、泰系統整合廠商商機交流會」、「台、印系統整合廠商商機交流會」，都將為Smart City Online帶來可觀的線上聲量與流量。

(時報資訊)