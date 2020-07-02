代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，6月分數來到33.7分，較5月(33.2)增加0.5分，分數連四個月上揚，且分數續創今年以來新高，對應燈號連續2個月站穩黃藍燈，顯示近期新建案市場表現穩健。住展雜誌研發長何世昌表示，今年來房市逐漸脫離疫情陰霾，沉浸在資金氾濫的盛宴當中，「賣方市場」的趨勢更為明顯，大賣的建案賣得莫名其妙，漲價的建案也漲得不知所謂，恐怕連房地產業者也對這突如其來的行情感到受寵若驚。

市況穩定不墜，業者推案信心激昂，新推案量持續湧現，6月開賣的新建案推案量逾7百億元，6月新成屋則降至約7百戶。隨著新建案源源不絕推出，銷售表現也很穩定，業者投放廣告意願走揚，6月建案釋出的報紙廣告量逐步升至約0.82萬批。或許是受到市況持續走揚的激勵，新建案整體議價空間正快速下降當中，導致議價率分數已連續兩個月走高，代表建案售價越來越硬，消費者的殺價空間變得更小了。

何世昌指出，從疫情爆發到現在，國內房市產市場可以說是「幸福來得太突然」。縱使就業市場持續惡化，經濟成長率預測值也屢遭調降，但目前房市正處於極低利環境所催生出的新資金行情當中，房價與市況完全與基本面背離。原因無他，就是「錢太多」。至於這種好日子還能過多久？一切全看政策的走向了。

(時報資訊)