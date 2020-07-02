國民黨團日前杯葛監委名單，突襲立法院議場杯葛議事，卻遭民進黨團以人數優勢火速清場，被外界狂酸戰力不足，前國民黨主席朱立倫昨天特地邀請數名藍委進行拳擊特訓。身兼國民黨主席的藍委江啟臣今天表示，對身體健康有益的事情大家平常都會做，「不用刻意只聚焦在某些人」；至於是否擔憂被朱搶了風采，江連聲「不會」，透露平時雙方互有聯繫且分工合作，黨的事情大家一起擔。

前黨主席朱立倫昨天邀請藍委洪孟楷、陳以信、李貴敏、謝衣鳳等人，一同進行「拳擊特訓」，鍛鍊身體培養體能，期許未來能發揮戰力。詢及有被朱立倫邀約嗎？江啟臣上午受訪時說，每個委員各自有自己的行程安排，搞不好改天一起打球或跑步，這也不一定。

江啟臣表示，對身體健康有益的事情，每個委員平常就會做，「不用刻意只聚焦在某一些人」，黨團戰力靠的是大家平常的默契培養與論述主張，有些新科立委需要時間適應與磨合，尤其本會期一開始正值疫情，因此不見得那麼熟悉在野黨在國會的攻防，慢慢地就會上軌道，默契也會愈來愈好。

詢及會希望朱立倫揪團找你打拳擊？江啟臣指出，不只拳擊，任何運動我都很喜歡，歡迎大家來約我，隨即哈哈哈哈笑出。媒體追問是否擔憂被朱立倫搶了風采，江啟臣連聲「不會」，透露平常和朱都有連繫，而且會相互分工合作，黨的事情就大家一起分擔。

媒體又問，和朱立倫對打的話誰會贏？江啟臣說，這應該算是練習，對打的對象是我們的敵人。至於是否可能是打假拳，江笑開懷地回應「這我看不出來，謝謝」。

(中時 )