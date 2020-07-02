全球安全科學領導公司UL日前宣布一電動車無線充電系統通過《UL 2750電動車無線電力傳輸設備的評估大綱》認證。汽車系統整合商Lumen Group是全球第一家獲UL 2750認證的組織，其旗下公司Lumen Freedom的無線電力傳輸（WPT）系統是全球第一個取得認證的產品。

Lumen Group與UL進行跨國合作，完成了包括電源、地面發射裝置和車載接收裝置等無線充電設備的安全和性能評估，為其無線充電系統取得UL 2750認證。

無線電力傳輸是一種不需要物理接觸或使用電線連接，而是透過地面發射器和車載接收器之間的磁共振感應原理，將電傳輸到電動車輛的技術。該技術是一個新的充電選項，亦可取代有線充電。使用無線充電設備時，不需觸碰任何設備，車主只需將車輛停放在無線系統附近的適當位置。

UL 2750主要是針對電動車的無線充電設備，包括無線電力傳輸的電力來源、單個或多個地面裝置、配套的車載裝置，該設備最大電源的額定輸入電壓不超過600V，50/60Hz。

UL能源系統與電動載具首席工程師Joseph Bablo表示，預計到2030年，電動車的銷售量將超越燃油車，這對電動車的革命性充電技術，像是無線充電系統的需求也將日益迫切。

未來，電動車無線充電技術還可用於機會性充電 (opportunistic charging)，這將允許車輛在停止時，像是停紅燈、得來速、公路收費站，或是在固定路線行駛時進行充電。對於公車和送貨卡車之類的服務型車輛，機會性充電可以在專門的停車位或停車點進行，讓車輛停靠在公車站或取貨地點的同時也能進行充電。動態無線充電的概念可以讓車輛在專用道路上邊行駛邊充電。

UL副總裁暨能源電力科技部總經理Jeff Smidt表示，電動車市場持續擴大，新的創新技術解決方案正推動基礎設施比以往更多元、快速的發展。對UL而言，任何成功且可持續發展的技術，必須視安全為基本要素，並積極應對以支援可行的技術持續進步。

(工商 )