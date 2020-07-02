交通部長林佳龍今（2）日透露，經過國發會核准，交通部2021～2014年將投入42.87億啟動新的「智慧運輸系統發展建設計畫」。交通部科技顧問室科長劉建邦說明，新一輪計畫將涵蓋實證場域、智慧交通安全、廊道改善、補助地方改善號誌系統、交通行動服務（MaaS）等項目。

林佳龍表示，交通部2017～2020年四年間投入30億元發展智慧運輸，台灣今年正式進入5G商轉時代，本周中華電信、台哥大都接連開台，交通部也要啟動新的「智慧運輸系統發展建設計畫」，匡列42.87億發展新世代智慧運輸系統，規劃以人為本的交通運輸。

交通部特別點出，「5G智慧交通實驗場域政策」是其中的重點之一，為協助國內產業進一步提升相關技術並與國際接軌，目前交通部科技顧問室投入6,900萬，委由華電聯網執行「淡海新市鎮智慧交通場域試驗研究計畫」，例如測試AI行人穿越路口安全偵測與防護、AI路段事件偵測等，為期兩年（2020～2021年）。

由交通部、經濟部、新北市政府指導，華電聯網主辦的「5G智慧城市場域交通科技新紀元研討會」今天舉行，包含經濟部次長林全能、新北市副市長陳純敬、中華電信總經理郭水義、遠傳電信總經理井琪、西門子CEO Thomas Stein、宏碁智通總經理游明豐等各界高層均出席。

(工商 )