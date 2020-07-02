郭姓男子使用帥氣男模照片，在交友軟體上約炮，一名女網友咩咩（化名）誤信赴約，郭男藉口有特殊癖好，要求咩咩蒙眼性交得逞。咩咩做到一半發現不是男模本人，奮力抵抗仍被硬上，氣得提告，台北地院依強制性交罪判郭男3年2月徒刑，可上訴。

判決指出，郭男在「SKOUT」上交友，擔心自己體型外貌不佳，因此放上帥氣男模照「騙」，進而結識20歲的咩咩。咩咩誤以為郭男的男模，同意發生性行為，郭男擔心「真相」曝光，藉口有特殊癖好，要求咩咩戴眼罩做愛。

2018年11月間，咩咩前往郭男住處，將郭男事先放在門外的眼罩戴上後，再進入屋內做愛，性交過程中，郭男詢問「我是不是有點胖？」咩咩略微掀開眼罩一看，驚見眼前的人不是男模本人，嚇得大叫：「不要，你不是那個人」，並以手推阻，郭男卻持續硬上幾十秒才罷手。

事發後，咩咩立刻到醫院驗傷，並傳訊息給友人訴苦「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」，同日更在通訊軟體上找到男模本人，傳訊提醒：「你的照片在交友軟體上被盜用」、「對方用你的名字你的身分在約炮」、「我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅」、「基本上已經算是被性侵了」。

法院審理時，郭男否認犯行，辯稱沒有強迫咩咩，對方看到他真面目後，就沒有再繼續性行為。但因咩咩行為符合性侵受害者的反應，且出現典型創傷情緒症狀，加上雙方對話紀錄中，郭男曾希望賠償2萬5000元，換取咩咩證稱自願發生性關係，合議庭因此認定郭男犯行。

(中時 )