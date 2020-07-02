戴德梁行今（2）日公布第二季商用不動產和土地市場季報指出，土地市場開出大紅盤！尤其南港土地市場更是大放異彩，為第二季最大亮點。

戴德梁行協理薛惠珍表示，台北市Ａ辦市場第二季表現還是很強，空置率為4.4％，創下十年最低點。

在辦公室租金表現方面，單季上漲0.6％，來到每坪月租2,600元；其中，以信義計畫區每坪平均3,190元最高。

另外，受到疫情影響，零售店面市場空置率變化很大。其中台北市忠孝商圈空置率，變化不大，甚至知名大店H&M、NET、寶雅等，密集進駐忠孝商圈；但國際觀光客減少，使得西門商圈空置率大幅上升到8.8％。

外界關注房東是否會共體時艱？薛惠珍表示，部分房東提供租金優惠，只限於在疫情期間。

在不動產投資市場方面，則表現疲弱。薛惠珍表示，第二季成交約138億元，季增3.1％，但比去年同期已大幅減少近六成。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，不論建商或投資人在購地的積極度，在2015年前，平均每年大概1,200~1,600億元，至於2016年很慘，2017年也是；到2019年，光是單季就800億元，建商、壽險業購地就一次比一次積極，「可能800億，已經成為未來的均量了！重點是，未來還有多大的土地供給可以出來。」

楊長達表示，土地市場已連五季表現亮眼，今年第二季則飆破800億元，爆量成交。

其中，南港更是第二季的焦點，大放異彩！第一季競標信義計畫區土地慘遭「槓龜」的富邦，第二季再接再厲，競標南港「國揚大南港」土地，並以282.87億元，一舉得標，為第二季最大的亮點。

(工商 )