受到疫情衝擊，勞動基金前5月仍虧損2,246.7億元，其中，勞保基金虧損332.3億元，收益率負4.52％，再度讓勞保基金破產議題浮現，而勞保基金規模也因而下滑至7,202億元，較去年底的7,410億元減少208億元。

勞保基金破產一直是勞工大眾所關心，據悉，目前勞保超過55歲以上的被保險人約151萬餘人，屬於未來5～10年內將陸續退休的待退族，而距離傳說中的勞保破產年限2026年，只有6年時間，勞保基金投資收益不彰，將更重創勞工信心。

勞動基金運用局表示，勞動基金投資今（109）年受到嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，投資收益大幅下滑，然而近二個月疫情趨緩，投資收益亦逐步回升，整體勞動基金5月單月收益回升707億元；累計前5月仍虧損2,246.7億元，收益率為負5.29％。

整體勞動基金截至5月底止，規模為4兆3,428億元，其中，新制勞退基金規模為2兆5,225億元，舊制勞退基金規模為9,401億元，前5月新舊勞退基金合計虧損1,922.2億元，收益率負5.73％。

另外，到5月底止，勞保基金規模為7,202億元，前5月虧損332.3億元，收益率負4.52％。儘管如此，但勞保基金收益率負4.52％，仍優於整體勞動基金的負5.29％，算是不幸中的大幸。

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(中時電子報)