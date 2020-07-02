印度和中國大陸因邊境衝突造成關係極為緊張，印度政府在上個月29日以國家安全為由，禁止人民使用「抖音」、「微信」、「UC瀏覽器」等59款中國大陸的APP。對此，抖音首席執行長凱文梅耶爾（Kevin Mayer）1日則表示，「所有的APP軟體都符合印度法律規定的所有數據隱私和安​​全要求。」

根據《TechCrunch》報導，印度政府表示，大陸政府正透過抖音等APP，竊取並分析國內用戶數據，而這些數據外洩已對「印度國家安全和國防」構成威脅，因此嚴令禁止人民使用，對此則有不少印度民眾表示支持。

據了解，抖音在印度擁有2億多名用戶，因此大陸將印度視為最大的海外市場。而在印度政府宣布禁用大陸APP後，抖音首席執行長凱文1日於社群媒體上，對在印度的抖音員工信心喊話表示，「公司非常重視用戶隱私和完整性，目前也正積極打入印度市場，尋求各種合作機會。」要員工放心工作。

根據《德國之聲》報導，許多年輕人視抖音為一種成名管道，在印度政府宣布禁用後，仍在使用者便逐漸被視為「叛國」；一名來自古吉拉特邦蘇拉特市的男子可汗（Salman Khan），就因為使用抖音而成為網友的目標，有網友甚至在可汗的Instagram上留言，「你會為了成名而成為這個國家的叛徒嗎？」

來自西孟加拉邦奇蘇拉市的查特吉（Aliva Chatterjee）對此則表示，自己以往也曾使用抖音來編輯影片，但現在已轉為使用其他APP；而她也提到，就算大陸的APP被禁止使用，也還有印度的APP能用，因此並不擔心，且這政策也有助於印度的經濟發展。

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(中時電子報)