位於台南官田的台南藝術大學，以附近鄉鎮為教育實踐場所，今年申請的大學社會責任實踐計畫，獲教育部補助350萬元經費，要幫大內石仔瀨社區文創品商業化、教六甲果農發展有機農產，還要教教官田農夫直播賣水果。

說起台南後壁土溝村美術館、無米樂社區，大家耳熟能詳，而這些農村改造背後的推手，台南藝術大學的師生功不可沒。南藝大多年來由教師帶領學生，前進偏鄉推廣藝術，還協助罕見疾病病友音樂創作與出版樂譜，為南投仁愛鄉親愛愛樂團的學童們授課、舉辦音樂會，促進師生藝術社會實踐。

面臨少子化危機，全國各大學莫不戰戰兢兢辦學招生，南藝大今年14個系所全數通過大專校院自辦品質保證6年評鑑；南藝大鼓勵系所老師申請教育部高等教育深耕計畫，今年獲補助逾2046萬元，較前年成長50％。

其中大學特色類萌芽型「台南山區地方弱勢產業振興計畫–行銷、文創、有機」獲補助經費350萬，大學社會責任實踐基地獲補助200萬，計畫內容以培養解決區域問題之概念，深入盤點區域議題與發展需求進而使周圍區域再生，達到區域與學校雙贏雙生概念。

除了教育部高教深耕計畫外，動畫藝術與影像美學研究所洪一平教授透過「VR／AR前瞻互動技術之研究及其在文化資產之活化應用專題研究」，亦獲科技部109年度計畫補助經費730萬元，透過鏈結文化資產、藝術與資訊科技，結合虛實整合藝術與科技展演活動，激發學生創造力，打造全方位學習的管道。

南藝大校長詹景裕表示，會持續支持全校師生深耕與成長，未來也將加強推廣國際交流、海外移地教學，拓展各類藝術與學術交流合作，強化國際橫向交流整合機制與校內國際資源。

(中時 )