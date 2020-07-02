大陸一名25歲梁姓甜美女研究生，因為爸爸腦出血住院7個月，束手無策下，便向交往5年的男友開口，希望能「預支8萬人民幣（約34.3萬元新台幣）聘金」救父，不料竟遭對方提出分手，然後直接封鎖消失，她上網訴說經過，引起網友正反熱議。

女研究生與病父視訊。（圖／翻攝自紅星新聞微博)

據陸媒報導，梁女的父親7個月前回家路上突然昏倒，送醫診斷是腦出血，住院做了多次開顱手術後，已花掉約70萬元人民幣（約300萬元新台幣）醫療費，還背了數10萬元人民幣債務，走頭無路下，只好詢問男友可否預支聘金救爸爸，結婚時就不用給了，結果男友說了「回頭再說吧！」之後，先是消失2天，再出現時竟說：「家人說不太合適，要不就這樣吧」，「以後別聯繫」，然後就封鎖了梁女。

梁女透露，父親至少要再治療2個月，預計還要40多萬元人民幣費用「自己還是學生，不知道怎麼為父親籌救命錢。據了解，梁父已於6月30日出院，卻是因為沒錢繼續接受治療才出院。

網友看到梁女的際遇看法不一，有人留言「看清他了」、「應該一起度過難關啊」、「如果確定要結婚，救父這些錢無可厚非吧」；另有人認為「要彩禮、，賣身嗎」、「只是男友，本來就沒有一定要出錢」、「人家看到你家負擔重，只好甩了你」。

(中時電子報)