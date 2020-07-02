在今年2月23日七六人與公鹿比賽發生嚴重摔傷腰部意外的七六人主控班西蒙斯，經過長達4個多月治療與復健，七六人總教練布朗2日開心表示，「班西蒙斯的復原狀況比之前好太多了，他已經可以參加復賽，為此他付出極大努力！」

身為2016年選秀狀元，班西蒙斯的傷痛歷史早已相當驚人，他的菜鳥球季就因腳踝扭傷整季報銷，直到2017-18年球季才開始展現他的過人天賦，且逐漸站穩先發控衛地位，沒想到今年2月出現嚴重腰傷，當時他倒地時還在激烈嘔吐。

如今碰上新冠疫情影響停賽，反而給予班西蒙斯足夠時間康復，他也相當積極想要參加復賽，「當我百分之百復原，我就會回來，而不是坐在那裡等待，當我真正健康的時候，我就會上場比賽。」看來如此他已經真正完全康復可以上場。

其實不只班西蒙斯可望健康參加復賽，先前接受左手手術與左肩扭傷的七六人明星中鋒恩比德，也趁著停賽期間徹底康復，布朗信心滿滿表示，「目前我所觀察到的恩比德，身體健康狀況相當不錯，可能已經恢復到我剛開始執教他的時候。」

(中時 )