民眾黨提出《國民參與刑事審判試行法》草案，採行被告可自行選擇由陪審團或國民法官參審制，但司法院審慎評估後認為窒礙難行，因為如果2名殺人犯選擇不一的審判制度，因審判程序不同如果1人有罪、1人無罪，或1人死刑另1人免死，違反平等原則爭議。

司法院表示，同一件事，認定有罪無罪的裁判者不同，進行量刑的裁判者也不相同，陪審制由陪審團定罪、由法官量刑，但參審制則由法官和國民一起定罪及量刑。且陪審制之判決不用說明理由，典型參審制之判決則會附上理由。

陪審制原則上不能提起上訴，典型參審制可以提起上訴，司法院解釋，如果2名殺人犯的犯罪行為及參與程度均相同，將因兩制併行而受到不同程度的程序保障，且選擇陪審制的被告，相較之下，防禦權受到限制，會使前述判決歧異的結果，失去正當性及合理性。

有人主張「這是被告自己選的」，但是司法院認為，被告選擇權所伴隨的違反平等原則疑慮，始終存在，且有鼓勵被告投機應訴之嫌，如果解釋成「這是被告自己選的」來合理化併行制度，反而創造刑事審判的僥倖因素，破壞刑事審判的公平性與穩定性。

司法院說，對於被害人或一般民眾而言，任由刑事被告選擇而得出有罪、無罪或重刑、輕刑的差異結果，不會有司法「公平」或「正義」的感受，反而像是告訴國民要投機應訴，「好運的得時鐘，壞運得龍眼（台語）」，併行反而是有損司法公平正義的形象。

(中時 )