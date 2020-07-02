北京出現第二波新冠疫情，為了確保民生物資可以暢通，北京市加大與相關省分的協調力度保證物資供應，同時，透過產地直送的方式，新鮮貨源可以持證件便捷通行進京。

目前，為了讓重點物資能夠順利進出北京，北京市建立了物流交通前方保障協調指揮工作機制，按照「接需即辦」的原則，解決運輸過程的阻礙；只要商務、經信、住建、農業等部門對各自管轄領域的運輸車輛審核後，下發證件，持證運輸車輛就可以順暢進出北京。

北京市交通委副主任、新聞發言人容軍表示，相關運輸工作人員原則上，在目的地不需採取隔離14日措施；目前各產業主管機關均已疏通管理通道，核發物資調撥證明工作已於6月24日啟動實施，截至6月30日，已累計發放300多張物資調撥證明。

交通運輸部則要求各省主管部門加強協同聯動、促進供需對接，對疫情防控急需物資，運輸車輛可辦理《緊急運輸通行證》免費便捷通行。

交通運輸部強調，對短期內向北京地區運送物資的司機、裝卸工等從業人員，在體溫檢測正常和落實封閉管理的前提下，原則上不需採取隔離14天的措施。

(旺報 )