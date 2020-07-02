國民黨高雄市長參選人李眉蓁2日一早到前鎮瑞興市場拜票，看到女兒喜歡吃的東西，她馬上掏錢買下，助理手上的袋子愈來愈多。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長參選人李眉蓁2日一早到前鎮瑞興市場拜票，邊爭取支持邊消費，手上戰利品一堆。（林宏聰攝）

國民黨高雄市長參選人李眉蓁2日清晨到前鎮漁港拜票，接著連掃2個傳統市場；李眉蓁發揮媽媽本色，邊拉票邊買菜，助理手上提滿「戰利品」，一趟下來花了4、5000元，她笑稱「看到女兒喜歡吃的，我真的很愛買！」

李眉蓁全力衝選戰，清晨5點先到前鎮漁港拜票，接著轉往前鎮瑞興市場、草衙仁愛市場，買菜的婆婆媽媽們很捧場，當著她的面稱讚「漂亮的市長」，也有賣菜、賣水果的攤商表達支持，送上菜頭、鳳梨，為她的選情帶來好兆頭。

「我女兒很愛吃果凍，買了！」李眉蓁投入選舉，每天早出晚歸，與3歲多的女兒聚少離多，趁著市場掃街拜票，她也不忘採買女兒喜歡吃的零食、菜色，光跑完1個市場，助理手上就大包小包，自掏腰包的蒟蒻果凍、肉乾、水果，加上攤商送的鳳梨、菜頭，起碼十幾個塑膠提袋。

媒體聯訪時提到對手陳其邁前幾天才去過前鎮漁港，問她是否行程重疊性很高，李眉蓁說，昨天出席漁民節慶祝活動，今天本來就安排要去漁港，高雄重要的地方就是這幾個，行程安排只是巧合。

記者提到，民進黨質疑她曾和韓國瑜一起去中聯辦，如今卻說支持香港村政策、挺香港？李眉蓁說，香港村政策是前朝韓市府就在規畫，可惜還沒來得及呈現就被罷免，好的政策她會延續，此外她重申，「我連香港都沒去，怎麼去中聯辦？」呼籲對手要抹紅請拿出證據。

(中時 )