林塏宗陪癌末父親在帳篷開心吃火鍋。（部東醫院提供／莊哲權台東傳真）

台南市民林塏宗寫卡片向部立台東醫院醫護人員表謝意。（部東醫院提供／莊哲權台東傳真）

台南林姓市民日前帶59歲癌末父親遊花東，為父親圓夢，但在東海岸突陷入昏迷，急緊送往衛福部台東醫院，後又轉回台南成大醫院，2個月後辭世，留下林父在台東的身影，林男回到部東醫院代替父親向醫護人員表謝意。

林塏宗在透露思父之情時幾度放聲痛哭，「30幾年來和爸爸的相處都很平淡，從籌備送行之旅一直到過世，終於找回父子親情....和太太商量過，我們如果再生小孩，爸爸....你來當我們兒子好不好，我們再重新經營這段父子之情！」

林男和太太梁淑婷回憶，當初父親林木祥告訴他們想要看看花東的景色，他們心知父親可能想在自然美景當中走向生命盡頭，於是各自向任職的房仲公司請了長假，滿載整車緊急醫療用品、輪椅器材在今年2月初出發，一路上父子對話不再像以往單調，林男會問父親「以前有來過多良車站嗎」、「到台東想吃什麼」，父親回答「我很想再吃一次旗魚肉鬆麻糬」。

為了讓父親身處大自然，他們選擇在都蘭露營，晚餐只是簡單的新鮮蔬菜火鍋，都讓疲憊的父親再次重溫一家三口同桌用餐的天倫人情；隔天清晨三人同享東岸旭日東昇的海景，父親還喃喃自語，「只有日出沒有日落的台東，好漂亮！」讓林男和太太聽在耳裡百感交集。

隔天他們就近前往成功鎮的新港漁港吃生魚片、鬼頭刀，父親竟然把最好吃的部位夾給兒子，再度讓他們當場哽咽；父親又說要買釋迦、都蘭書包送給最疼愛的小女兒，林男忍住不說，其實父親的兄妹等等親人都已經在花蓮等待他們北上家族團聚。

但翌日清晨林父陷入肝昏迷急送部東醫院，急診醫師謝國章發現血液中氨指數破千(該院正常數值為18.7~102 ug微克／dl分升)，幾天之前應該就已失去意識，了解病情之後向林男夫婦說明，「我們都盡最大的能力在維護爸爸的生命了，為人子女的心情我能了解，我想你們也都知道爸爸的狀況，讓爸爸安心吧」。

林父轉回台南成大醫院二個月之後安詳離世，林男和太太再度帶著父親的相片回到部東醫院向急診醫護道謝，「當場聽到醫師的話，我們其實就知道，是時候順著父親的心意了！」

完成父親離世前的最後一份願望清單，林塏宗現在騎車上班途中仍會萌生陣陣悔意，「生命真的很短暫，不要在失去之後才想要關心或是實現什麼，現在就去！」

(中時 )