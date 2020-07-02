太陽能板生產廠商施慶鴻因公司經營出現資金缺口，竟然與涉犯房產吸金的楊大業集團掛勾，以投資綠能電廠為餌，誘騙投資人「蓋電廠」，並且以年息8到18％保證獲利吸金，不法所得上億元，台北地檢署偵查後，2日依詐欺、違反《銀行法》等罪起訴施、楊等7人。

檢調查出，施慶鴻是生產太陽能板的「鼎笙」、「威智」等公司的負責人，因公司財務狀況惡化，出現龐大資金缺口，在趙姓友人介紹下認識涉犯房產吸金的楊大業等人，施利用自己在綠能產業的專長，與楊大業集團合作，對外開設「致富金鑰」、「財富自由班」等投資理財的課程，向上課的投資人鼓吹投資太陽能光電廠。

施、楊等人還向投資人展開設置電廠、與地主或屋主簽約、台電收購電力，一條龍包辦的話術，吸引數十人投資，並訂立「20年電廠方案」合約，投資人只要準備20％的頭款，其他由施、楊等人代替申辦貸款。但因設立電廠的法定資金門檻太高，根本不是普通投資能夠負擔，施、楊誆騙投資人的都是只有公司、沒有營運的「虛擬電廠」，詐財7100餘萬元。

除了「虛擬電廠」詐財，施、楊還開發出「電廠附買回」的投資商品，以年息8到18％的保證獲利，並強調「保本保息」、「絕無風險」對外號召短期投資，造成20多名被害人投資，吸金3700餘萬元。

此外，施慶鴻還將委託他找買家的中、南部太陽能電廠重複賣給不同的投資人，獲利1000餘萬元。北檢偵查後，依加重詐欺取財罪及違反《銀行法》將施、楊等7人提起公訴。

(中時 )