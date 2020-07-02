外交部長吳釗燮昨天宣布，我國將與非洲國家索馬利蘭互設官方代表處，遭質疑實質效益不夠。身兼國民黨主席的藍委江啟臣今天表示，由於不是建交，還看不到任何實質效益；而外交部不能為了帳面好看，或大內宣，應清楚告訴國人互設代表處的實質效益是什麼，以及要付出什麼。

江啟臣說，若與索馬利蘭建交，雙方馬上有相關的法律與政治效益，以及國際法的效益，若只有互設代表處，是否要達到經貿、軍事等實質效益，蔡政府必須向國人說明。然而，顯然蔡政府只想彰顯實質效益，此時必須告訴人民為何不是建交，而只設代表處。

江啟臣指出，索馬利蘭這個國家的確比較特別，雖然宣稱獨立，但在國際上不被任何國家承認，在國際組織上也沒有任何法人地位，因此，跟索馬利蘭互設代表處的實質效益是什麼，到底要達到什麼目的，外交部必須充分告訴國人，也不要讓國人有過度期待。

江啟臣直言，外交部不能為了帳面上的好看，或大內宣的宣傳，告訴大家結交一個新朋友，然而實質效益是什麼？要付出什麼？互惠合作在哪裡？這部分都應該跟國人說清楚，畢竟設代表處要花國民納稅錢。

江啟臣表示，肯定國際上廣結善緣，但外交資源有限，如何放在刀口上，過去斷了七個邦交國，現在只設了一個代表處，讓人覺得一進一出的落差太大，他要求蔡政府在外交上要有更多作為。

(中時 )