民眾黨參選人吳益政（中）在三人之中慘墊底，淪為老三。他認為，「選戰我們落後，可是政策比他（陳其邁）進步20年」。（柯宗緯攝）

高雄市長補選藍綠白「三腳督」，最新一份民調顯示，民眾黨參選人吳益政在三人之中慘墊底，淪為老三。吳益政今（2）日受訪時回應，高雄已經讓國民黨、民進黨輪流執政多年，為何不給他兩年時間，讓高雄成為光榮城市。他也信心大噴發，狠酸對手陳其邁，「選戰我們落後，可是政策比他進步20年」。

該民調指出，陳其邁已破5成支持度遙遙領先，而國民黨李眉蓁則贏吳益政10％。吳益政則認為，自己比較晚開始投入選舉，民調當然比較低，陳其邁從2016年當選立委後，就開始跑市長選舉，「他跑了4年，我才跑2周，選戰我們落後，可是政策比他進步20年」。

吳益政提到，一般市民關心政治不夠，停留在表面藍綠，但很多跟市政不相關的，占據民眾視、聽覺。這次他訴求讓市民接受到 陽光、正面思考，他認為「高雄是最叛逆的」，很多改革、革命從高雄開始，革命不是說打破舊的而已，還要有新的結構，請市民給自己一個機會，自我作主讓高雄改變。

他也直說，高雄人什麼大風大浪都看過了，高雄人容許每一個人走進我們心裡，但是要拒絕政客在面前進進出出、來來去去，卻不為高雄做事情。每個政黨來高雄都歡迎，但是請擁抱在地，好好為高雄打拚，不要只是為了選舉。

(中時 )