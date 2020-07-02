隨著國內疫情趨緩，安心旅遊補助正式上路，接著7月15日還有振興三倍券，各縣市政府接力推出加碼優惠來搶商機，讓振興的美意擴大，基隆市政府為促進在地觀光經濟發展，也推出「好康加碼」來支持振興券的使用，其中包括住宿優惠及贈送博物館門票等多重促銷外，更推出水路體驗遊程，歡迎民眾在振興經濟的期間，來到基隆感受在地的熱情。

基隆市長林右昌指出，即日起至31 日止，旅客只要入住基隆市合法旅宿，除每房折現 300 元，更加碼贈送每房一套的和平島公園、海科館及陽明海洋文化藝術館「一島雙館」門票，限量 1500 份，要搶要快。

林右昌表示，在今夏基隆更首次推出「水路體驗遊程」，原價每人1299元，限量推出三人同行，只要振興券3000元的專案，包含內港船票、專業導覽、和平島公園門票、300元餐券等，還有其他眾多好康加碼不斷，他說，基隆為港口都市，有許多特色景點可供民眾參觀體驗，像暖暖、和平島、海科館、廟口夜市等知名景點，讓來訪遊客一探雨都的人文風采，更多精彩旅遊資訊請上「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )