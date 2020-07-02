美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周三股價上揚3.69%，收在1,119.63美元，再創新高峰，市值更超越日本豐田汽車，成為全球身價最高的汽車製造商。
繼周二市值突破2000億美元大關後，周三特斯拉股價再漲3.69%，終場市值升至2075.47億美元，超越豐田的2057億美元，成為全球市值最高的車商。不過才成軍10年的特斯拉產量，仍遠不及有130年歷史的豐田汽車。
特斯拉執行長馬斯克在加州時間周三近中午時，向全體員工發出道賀的內部電郵。他在信上寫道：「諸位的努力成果令人驚艷，尤其在如此艱難的時刻，與各位共事讓我無比自豪！」
在本周初發出通知促請員工「全力以赴」助公司在第二季「打平」之後，馬斯克的新郵件顯示特斯拉或許已經達成了第二季的出貨目標。特斯拉料將在周四盤後公布第二季的汽車生產與交車數據，華爾街預期特斯拉第二季交車數可望達到72,000輛。
(時報資訊)
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