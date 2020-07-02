智慧穿戴裝置領導品牌Garmin宣布收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics，該公司為全球生理數據分析產業領導品牌，原隸屬於Firstbeat Technologies，近二十年來長期致力於將偵測的心率數據整合分析，提供使用者健康與運動表現方面的評估建議，協助使用者提高運動表現與維持健康。

Garmin總裁暨首席執行長Cliff Pemble說：「Firstbeat是Garmin長期的重要合作夥伴，各產品線運用Firstbeat生理數據分析技術已有十多年，期待Garmin團隊加乘Firstbeat Analytics頂尖生理學家，科學家和工程師團隊的力量，未來能夠持續為用戶在整體運動表現、訓練與健康數據分析方面提供突破性的創新技術。」

Firstbeat Analytics分析技術透過心率變異性(HRV)感測器數據，將生理科學與數學演算結合，進而在壓力、睡眠、最大攝氧量、訓練狀態/負荷、訓練效果、呼吸速率方面提供了最先進的分析和指標，這些資料輔助使用者在訓練及恢復過程中做出更有效率、有數據依據的決策。Firstbeat共同創辦人Aki Pulkkinen說：「多年來，Firstbeat與Garmin保持密切的合作關係，每日都有數以千萬的Garmin用戶，仰賴著智慧穿戴裝置或自行車設備上Firstbeat Analytics所提供的數據分析共同訓練，追求更好的運動表現，維持更健康的生活。期待透過此次進一步的合作，能夠為用戶提供更先進、精準的健康和運動表現數據。」

Garmin長期致力於推廣科學化訓練提高運動表現、並鼓勵大眾藉由智慧手錶蒐集的持續性健康監測，更精確地了解自己身體狀態，追求更積極健康的生活。未來整合Firstbeat Analytics數據分析、演算開發的頂尖團隊，Garmin能更加展現智慧穿戴裝置的科技運用，對於使用者在運動訓練、健康管理上提供更全面性的服務。

(時報資訊)