全家(5903)深耕會員APP跨店寄杯，成為業績成長的推手，今年上半年業績較去年同期成長40%，全家自即日起正式更名為「隨買跨店取」，預計在超過1200萬名會員的助攻之下，今年「隨買跨店取」將朝業績年成長50%目標邁進。

全家便利商店於106年在會員APP推出跨店寄杯功能，更陸續推出線上支付等便利功能，不僅去年業績達20億元，更成為衝破千萬會員關鍵因素之一。

全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰表示，「隨買跨店取」不僅為解決消費者與店舖小白單寄杯痛點而開發，更是「全家」會員經濟重要佈局，歷經3年深耕，已成為發揮黏客力的最佳利器；據內部統計，「隨買跨店取」使用人數及業績逐年成長，不僅今年上半年業績已較去年同期成長40%，其中近80%為杯裝飲品，更進一步發現，消費者購買商品後，每月互相轉贈筆數超過50萬筆，顯見「隨買跨店取」成為消費者人際互動的新方式。

根據全家探究分析，由於「隨買跨店取」操作介面、跨店領取等高便利性功能，且「全家」擁有超過1200萬名的龐大會員數，等同每2個台灣人，就有1位是「全家」會員，促使「隨買跨店取」商品成為好友之間線上團購、聯繫感情的最佳選擇，進而化為推升「隨買跨店取」業績的強力催化劑。

針對APP跨店寄杯功能，為讓更多消費者理解跨店寄杯「購買不受時間、空間限制」、「跨店分次取」、「轉贈分享」等服務特色，全家便利商店將服務名稱正式命名為「隨買跨店取」；預計在超過1200萬名會員的助攻之下，今年「隨買跨店取」將朝業績年成長50%目標邁進。

(時報資訊)