天氣炎熱，學校裝冷氣勢在必行，新北市蘆洲國中在中央與新北市教育局補助下，花了400萬元重新配置電路，卻沒有經費購買冷氣，新北市議員陳啟能直言，就像房子都買好了，沒錢買家具，市府經費不撥，還要學校自籌20％，校長為了籌錢苦不堪言，要求市府盡速協助。

陳啟能2日總質詢時指出，為協助各校裝設冷氣，中央與地方補助各校改善電路，但電路改善完畢後，卻沒錢買冷氣，各校校長到處籌措經費，就算他用建議款付了學校的20％自籌款，教育局付得出來剩下的80％嗎？

陳啟能說，如何讓學生有更好的學習品質是市府責任，再窮也不能窮教育，現在大家都不敢當家長會長，就是害怕要四處籌錢，市府應該盡速研議如何改善問題。

教育局長張明文指出，目前電力改善是通案處理，希望學校能夠把錢花在刀口上，若是汙水下水管等必要設施，都不會叫學校出。

張明文指出，冷氣裝設，中央也預計會編列預算，中央支付80％，地方20％，會專案處理。

(中時 )