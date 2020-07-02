7月1日海南離島旅客免稅購物新政策落地實施。也引來朝聖搶購，舉例一部頂配的蘋果手機iPhone 11 Pro Max 512GB版本在蘋果官網的售價是1萬2699元（人民幣，下同），但在海南的免稅店價格僅為1萬210元，也就是說在海南免稅店購買該款手機可以節省2489元，相當於打了8折。

據每日經濟新聞引述中國社會科學院財經戰略研究院財政研究室副主任何代欣說，此次免稅購物提升的幅度非常大，消費者可以購買更多的免稅產品，一些單價大額的免稅商品銷售量可能會增多。此外，免稅購物政策的細化有助於疫情之下擴大內需。

此外，海南離島旅客免稅購物新制實施也點燃免稅概念股，包含王府井、格力地產、凱撒旅業等股票1日都漲停。而中國中免在前2個交易日漲停後，1日再漲逾8％，盤中股價最高升至每股168.18元的歷史新高，總市值已達3266億元。

根據陸媒現場探訪，除了頂配的蘋果手機iPhone 11 Pro Max 512GB版本可以節省2489元外，其它iPhone手機的優惠力道也不小。例如iPhone 11 Pro Max 256GB版本在海南的免稅售價為8625元，同款手機在蘋果官網售價是1萬899元。

(旺報 )