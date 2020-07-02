行政院長蘇貞昌。（資料照）

立法院臨時會今處理「前瞻計畫」後續4年4200億的預算籌編、及前期待編列的900億預算案，在國民黨團也支持的情況下，表決時僅民眾黨團4名立委反對，確定前瞻計畫順利獲得財源，得以進入後半階段。

「前瞻計畫」為蔡政府2016年上任後，首個國家大型發展計畫。依據《前瞻條例》規定，規劃以8年時間，投入總經費約8800億的特別預算，進行綠能建設、數位建設、水環境建設、軌道建設及城鄉建設。

由於計畫、金額龐大，當時朝野決議該計畫分為4年為1期，分前、後兩階段審查，隨著第1期的4年即將結束，行政院於今年3月30日，依《前瞻條例》第7條第1項規定，函請立院同意辦理後續4年4200億元預算籌編，併同前期待編列的900億預算一同包裹審查。

在歷經立院委員會、朝野黨團協商後，國民黨、民進黨、民眾黨及時代力量，對於主計畫的預算案並無爭議，除了部分未獲共識的附帶決議提案保留外，昨日的協商結論，就是照聯席會議的審查意見通過。

因此，今天上午臨時會院會處理該預算案時，僅民眾黨立委投下反對票，國民黨方面包括兼任黨主席的江啟臣等人，都投下同意票，最後是以95比4票的結果，確定總計5100億的預算案照案通過，同意行政院辦理前瞻計畫後續4年預算籌編。

(中時 )