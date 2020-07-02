隨著台灣疫情趨緩，台灣也即將進入旅遊旺季，台中旅遊景點、美食多，也是不少國人假日出遊首選之一。位於台中市中區三民路上，具有百年歷史的第二市場，日據時代專賣高檔精品，隨著時代轉變，當年的貴族市場，變成了平民美食聖地。《中時電子報》特派員前往尋找市場內人氣美食。

位於台中市中區三民路上的第二市場，日據時代是專賣高檔精品的市場。(照片/游定剛 拍攝)

第二次市場超過百攤美食攤商，採三翼放射狀建築形態，中央以一座六角主樓為核心，走進市場裡，人潮絡繹不絕，不畏高溫民眾大排長龍，人手一杯人氣攤位飲料，招牌紅茶口感不死甜，又有股淡淡中藥回甘味，夏天來上一杯，實在清涼又消暑。

台中第二市場人氣紅茶大排長龍。(照片/游定剛 拍攝)

紅茶攤對面蘿蔔糕也是人氣美食攤，芋煎、蘿蔔糕滑嫩入口，糯米腸米粒分明，再搭配獨特醬料，可說是完美組合。而市場內老字號冰品攤，使用自製切割仙草器具，老闆娘接受《中時電子報》訪問表示「這是高齡86歲母親所自製，已經傳了第三代，雖然沒有幫它命名，但工作上相當方便。」隨著疫情漸漸解封後，民眾也趁著暑假安排出門旅遊透氣、放鬆好心情，快來場美食饗宴之旅吧！

市場內人氣蘿蔔糕、芋煎口感滑嫩。(照片/游定剛 拍攝)

老闆娘高齡86歲母親自製刮仙草器具相當方便。(照片/游定剛 拍攝)

人氣滷肉飯相當入味。(照片/游定剛 拍攝)

(中時電子報)